Bu seramikler çocukların hayatını değiştirecek

AÇEV, her çocuğun hayata eşit fırsatla başlayabilmesi için yürüttüğü projelere yenisini ekledi. ‘Bir Kare Bin Çocuk” adlı proje için sanatçı Mehveş Demiren’in ürettiği seramik koleksiyonundaki her bir karenin satışından elde edilecek gelir çocukların gelişimine ve eğitimine katkı sağlayacak…

Nazan DOĞANER HALICI

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Anne Çocuk Eğitimi Vakfı (AÇEV) her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması amacıyla “Bir Kare Bin Çocuk” adlı projesinde seramik sanatçısı Mehveş Demiren ile iş birliği yaptı. AÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay ve Genel Müdür Senem Başyurt'un ev sahipliğinde gerçekleşen projenin tanıtım etkinliğinde Demiren'in tasarladığı seramik koleksiyonu ilk kez sergilendi.

HEPSİ BAĞIŞA DÖNÜŞECEK

“Bir Kare Bin Çocuk” projesi, toplam 2 bin adet seramik karesinden oluşuyor ve koleksiyonda 26 özgün geometrik motif, farklı renklerde çoğaltmalarla yer alıyor. Satın alınan 500 TL değerindeki her bir kare, çocukların gelişimlerini desteklemek üzere bağışa dönüşecek. Yapılan her bağış birkarebincocuk.com web sitesinden takip edilebilecek. Ekranı kaplayan seramik eserler yerini birer birer, geleceğe umutla bakan çocukları temsil eden bir fotoğrafa bırakacak.

Etkinlikte yaptığı konuşmada erken çocukluğun önemine dikkat çeken AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, tıpkı kilin yaşken emekle yoğrulup seramiğe dönüşmesi gibi, bireyin geleceğinin de yaşamın ilk yıllarında şekillendiğine değinerek, “Bu nedenle AÇEV olarak çocuğun gelişiminin çok hızlı olduğu ilk 6 yılı çalışmalarımızın odağına alıyor, anne ve babaları ebeveynlik rollerinde desteklemek için çeşitli projeler ve uygulamalar geliştiriyoruz” dedi.

‘MUTLU VE GURURLUYUM'

Mehveş Demiren, projeyi AÇEV ile hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi: “Bu projeye kusursuz olmayan seramikleri de özellikle dahil ettim. Çünkü kimse hata yapmaktan muaf değil, ancak birbirimizi dinleyerek ve yardımlaşarak hatalarımızı azaltabiliriz. Eğitim gibi hata yapma lüksümüzün olmadığı bir alanda ise bu konuda uzman bir sivil toplum kuruluşuyla bir araya gelmek, fikir alışverişi yapmak büyük önem taşıyor. ‘Bir Kare Bin Çocuk' projesiyle, çok önemsediğim bir konuya, çocukların eğitimine, değer verdiğim bir sivil toplum kuruluşuyla birlikte katkıda bulunacağım için gururluyum.”