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Bu sergide müzik ve görsel sanat bir arada

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi sanatın farklı alanlarına odaklanan projelerle sanatseverlere çok yönlü etkinlik programları sunmaya devam ediyor.

Güncellenme: 06:01, 28/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Bu sergide müzik ve görsel sanat bir arada

Pera Müzesi'nin Zevk Meselesi sergisi kapsamında hayata geçirdiği “Plastik Düşler Sahnesi” bugün son etkinliği ile yeniden açılıyor. Etkinlik bu akşam 20:00'de sanal kapı açılışı ile başlayacak.

Müzik ve görsel sanatları bir araya getiren serinin “Kozmik Tesadüfler” isimli son etkinliği; Pullahs, Erdal İnci, Fosil, afterwork, Sushiwalks ve Berkay Tuncay'ın ses dalgaları, matematik ve zaman algısından geleneksel düğünlere uzanan konularda çeşitlenen performanslarından oluşuyor. Sanal etkinlik alanına, etkinlik günü plastikdusler.com adresinden ulaşılabilir.

Berkay İnci matematik Sanat
Yayınlanma Tarihi:06:00,