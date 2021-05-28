Bu sergide müzik ve görsel sanat bir arada

Pera Müzesi'nin Zevk Meselesi sergisi kapsamında hayata geçirdiği “Plastik Düşler Sahnesi” bugün son etkinliği ile yeniden açılıyor. Etkinlik bu akşam 20:00'de sanal kapı açılışı ile başlayacak.

Müzik ve görsel sanatları bir araya getiren serinin “Kozmik Tesadüfler” isimli son etkinliği; Pullahs, Erdal İnci, Fosil, afterwork, Sushiwalks ve Berkay Tuncay'ın ses dalgaları, matematik ve zaman algısından geleneksel düğünlere uzanan konularda çeşitlenen performanslarından oluşuyor. Sanal etkinlik alanına, etkinlik günü plastikdusler.com adresinden ulaşılabilir.