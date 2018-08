Bu yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Spotify’ın verilerine göre, Drake'in 25 şarkılık albümü Scorpion'da yer alan In My Feelings, 1 Haziran – 20 Ağustos tarihleri arasında 393 milyondan fazla dinlendi ve en çok dinlenen şarkılar sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Maroon 5'in Cardi B ile düet yaptığı Girls Like Me ise yaklaşık 293 milyon dinlenme rakamı ile dünya genelinde yaza damgasını vuran ikinci şarkı oldu. Cardi B'nin J Balvin ve Bad Bunny ile birlikte yaptığı I Like It, 289 milyon dinlenme rakamı ile 2018 yazının en çok dinlenen 3'üncü şarkısı oldu.

Spotify'da 2018 yazının ‘Global TOP 10’ listesi şöyle oldu:

In My Feelings – Drake

Girls Like You – Maroon 5 (feat. Cardi B)

I Like It – Cardi B (feat. Bad Bunny, J Balvin)

Lucid Dreams – Juice WRLD

SAD! – XXXTENTACION

Better Now – Post Malone

One Kiss – Calvin Harris (with Dua Lipa)

Solo – Clean Bandit (feat. Demi Lovato)

Taste – Tyga (feat. Offset)

Youngblood – 5 Seconds of Summer

TÜRKİYE’DE ALEYNA TİLKİ DAMGASI

Türkiye'de ise 2018 yazında en çok dinlenen TOP 10 listesinde ilk 5 sıraya yerli şarkıcılar damga vurdu. Ezhel, 3 şarkısıyla TOP 10 listesinde yer buldu. İlk sırada Aleyna Tilki'nin Yalnız Çiçek yer aldı. ‘Türkiye TOP 10’ listesi şöyle sıralandı:

Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek

Merve Özbey – Vuracak

Ezhel – Geceler

Ezhel – Kazıdık Tırnaklarla

Ezhel – İmkansızım

Calvin Harris – One Kiss (with Dua Lipa)

Simge – Ben Bazen

Eli Türkoğlu – Bu Benim Öyküm

Drake – In My Feelings

Gazapizm – Heyecanı Yok