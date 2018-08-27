Bu yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu

Spotify’ın verilerine göre, Drake'in 25 şarkılık albümü Scorpion'da yer alan In My Feelings, 1 Haziran – 20 Ağustos tarihleri arasında 393 milyondan fazla dinlendi ve en çok dinlenen şarkılar sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Maroon 5'in Cardi B ile düet yaptığı Girls Like Me ise yaklaşık 293 milyon dinlenme rakamı ile dünya genelinde yaza damgasını vuran ikinci şarkı oldu. Cardi B'nin J Balvin ve Bad Bunny ile birlikte yaptığı I Like It, 289 milyon dinlenme rakamı ile 2018 yazının en çok dinlenen 3'üncü şarkısı oldu.
Spotify'da 2018 yazının ‘Global TOP 10’ listesi şöyle oldu:
In My Feelings – Drake
Girls Like You – Maroon 5 (feat. Cardi B)
I Like It – Cardi B (feat. Bad Bunny, J Balvin)
Lucid Dreams – Juice WRLD
SAD! – XXXTENTACION
Better Now – Post Malone
One Kiss – Calvin Harris (with Dua Lipa)
Solo – Clean Bandit (feat. Demi Lovato)
Taste – Tyga (feat. Offset)
Youngblood – 5 Seconds of Summer
TÜRKİYE’DE ALEYNA TİLKİ DAMGASI
Türkiye'de ise 2018 yazında en çok dinlenen TOP 10 listesinde ilk 5 sıraya yerli şarkıcılar damga vurdu. Ezhel, 3 şarkısıyla TOP 10 listesinde yer buldu. İlk sırada Aleyna Tilki'nin Yalnız Çiçek yer aldı. ‘Türkiye TOP 10’ listesi şöyle sıralandı:
Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek
Merve Özbey – Vuracak
Ezhel – Geceler
Ezhel – Kazıdık Tırnaklarla
Ezhel – İmkansızım
Calvin Harris – One Kiss (with Dua Lipa)
Simge – Ben Bazen
Eli Türkoğlu – Bu Benim Öyküm
Drake – In My Feelings
Gazapizm – Heyecanı Yok