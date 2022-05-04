Bu yazıta Anadolu’da ilk kez Karkamış’ta ulaşıldı

Gaziantep'te Karkamış Antik Kenti'nde Türk ve İtalyan ekipleri tarafından yapılan kazılarda tarihe farklı açıdan ayna tutacak buluntulara ulaşıldı. Mühür evi olan yapıda, Hitit idaresinin en yüksek görevlilerinin mühür baskılı kil mühürlemeleri keşfedildi. Çömlek üzerinde boya ile çizilmiş 'Kentin İdarecisi X-Patu' yazılı hiyeroglifli yazıta da Anadolu'da ilk kez Karkamış'ta rastlandı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Eğitim Bakanlığı’nın desteklediği Karkamış kazıları, 2011-2021 döneminde Prof. Dr. Nicol Marchetti (Bolonya Üniversitesi) başkanlığında, Doç. Hasan Paker (İstanbul Üniversitesi) başkan yardımcılığında, Prof. Dr. Mustafa Özakça (Gaziantep Üniversitesi), Prof. Dr. Refik Duru ve Prof. Dr. Belkıs Dinçol’un bilimsel danışmanlığında gerçekleştirildi.

Dünyanın en önemli arkeolojik kentlerinden biri olan Karkamış’taki kazıların onuncu sezonunun tamamlanmasının ardından Türk-İtalyan ekip tarafından hazırlanan rapor, Karkamış’ın önemini ortaya koyuyor.

Aşağı Saray alanının doğu kısmında, kentin doruk noktasında olduğu Hitit İmparatorluk dönemi (M.Ö. 1225) araştırmalarına devam edildi. ‘Mühür Evi’ olarak adlandırılan idari yapıda Hitit idaresinin en yüksek görevlilerine ait onlarca mühür baskılı kil mühürleme keşfedildi. Bu mühürlemelerin hangi mallara uygulandığı belirlenerek, Karkamış Vasal Krallığı yönetiminin nasıl işlediğine ilişkin temel bir fikir edinilebiliyor.

Olağanüstü önem taşıyan binadaki buluntulardan biri muhtemelen Orta Assur Krallığı’nın önemli tüccarlarından biri olan Piradu ile adaş (ya da kendisi) bir görevliye ait mühür baskıları içeren bir bulla oldu. Piradu’nun kimliği, Hitit devletinin yıkılışına doğru bozulan Hitit-Assur ilişkileri ve dönemin bazı olaylarının kronolojisinin çözümlenmesine katkı sunacağı öngörülüyor.



Bir diğer önemli buluntu ise Anadolu’da ilk kez karşılaşılan bir çömlek üzerinde boya ile çizilmiş ‘Kentin İdarecisi, X-patu’ yazan Anadolu hiyeroglifli yazıtı. (İHA)