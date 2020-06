Budist ruhani lider Dalai Lama’dan mantra albümü

Tibetli ruhani lider Dalai Lama, 6 Temmuz’da 85. yaşını bir müzik albümüyle kutlayacak. Budizm ikonu Dalai Lama’nın Inner World (İç Dünya) adını verdiği albümde mantralar, Budist ritüeller ve dualar yer alacak.

Toplam 11 eserin yer aldığı bu albüm 5 yılda tamamlandı. Dalai Lama, albümü hakkında yaptığı açıklamada müziğin daha fazla insana ulaşma potansiyeli olduğunu söyleyerek, “Hayatımın amacı elimden geldiğince hizmet etmek. Müzik, benim insanlara yapamayacağım şekilde yardımcı olabilir” dedi.

Albümdeki şarkı listesi ise şu şekilde:

1. The Buddha

2. One Of My Favourite Prayers

3. Compassion

4. Courage

5. Ama La

6. Healing

7. Wisdom

8. Purification

9. Protection

10. Children

11. Humanity

DALAİ LAMA KİMDİR?

Dalai Lama, Budistlerin reankarnasyonla dünyaya geldiğine inandıkları dini liderleridir. Tenzin Gyatso ismiyle de anılan liderin gerçek adı Lhamo Dhondup’dur. 14. Dalai Lama reankarnasyonu olduğuna inanılıyor. 1950’den beri görevde olan Tibet’in ruhani lideri, 14. Dalai Lama olmasının yanı sıra Budizmi ve Tibet halkının haklarını savunması ile kürsel figür haline geldi.