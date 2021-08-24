Buffy the Vampire Slayer oyuncusunun sabıkası epey kabarık çıktı

Buffy the Vampire Slayer'dan sonra kariyeri düşüşe geçen oyuncu Nicholas Brendon, dolandırıcılıktan tutuklandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Buffy the Vampire Slayer ve Criminal Minds ile yıldızı parlayan Nicholas Brendon, geçen hafta Indiana’da sahte kimlik kullanarak reçeteli hap satın aldığı iddiasıyla dolandırıcılıktan suçlandı.

Polis, Brendon’u gözlemledikten sonra, Indiana, Vigo County’de yoldan geçerken sinyal vermediği ve düzensiz bir şekilde sürdüğü iddiasıyla tutukladı. Polis, memur kimlik istediğinde Brendon’ın Kelton Schultz adında bir kimlik verdiği belirtildi. Kimliği kontrol ettikten sonra memurlar arabayı aradı ve yolcu koltuğunda Nicholas Bender için reçete edilen bir ilaç şişesi ile birlikte toz kalıntısı içeren küçük bir plastik torba keşfetti.

Metamfetamin ve kokain kullanımından şüphelenen memur, daha sonra, kesilmiş halı ve yakın zamanda kaldırılmış iç paneller gibi aracın uyuşturucu kaçakçılığında kullanılmış olabileceğine dair işaretler gördükten sonra bir uyuşturucu tespit köpeğini getirdi. Köpek, kalıntı içeren birkaç plastik poşetin yanı sıra Kelton Shultz’a reçete edilen amfetamin tuzları için bir reçete buldu. Brendon’ın polis memuruna Schultz’un ikiz kardeşi olduğunu söylediği ve sonunda da gerçek adının Nicholas olduğunu kabul ettiği belirtildi.

VANDALİZM, KADINA ŞİDDET, POLİSE KARŞI GELMEK…

Eskinin parlak yıldızı daha önce de benzer olaylara karışmıştı. Tutuklamaya direnme, bir polis memuruna karşı iki defa darp ve bir defa vandalizm ile suçlanmıştı. Yıldız, suçlamalara itiraz etmemiş ve Malibu’daki bir tedavi merkezine başvurduktan sonra bir yıl ertelenmiş hapis cezası almıştı. 2015 yılında, New York’taki bir otel odasında bir kadına saldırmakla suçlanmıştı.

Son olarak da 2017 yılında aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

1997’den 2003’e kadar Buffy’nin 145 bölümünün tamamında Xander Harris’i canlandırarak hatırı sayılır bir şöhrete kavuşan oyuncu, son olarak 2016’da yayınlanan MTV sitcom’u Faking It’de bir role sahipti.

İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncu Melissa Joan Hart aşı olduğu halde corona virüsüne yakalandı

İlginizi Çekebilir Bayılan yürüyüşçüye Modern Family oyuncusu Julie Bowen yardım etti