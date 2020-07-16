Buğra Kertmen’den ilk albüm: Olmasın Böyle

Buğra Kertmen'in ilk albümü 'Olmasın Böyle' tüm dijital mecralarda yayınlandı.

Klasik batı müziğinden, caz ezgilerine; Türk sanat müziği tınılarından rock sound'una her biri birbirinden farklı tarzlardaki bestelerini bir araya getirdiği ilk albümü “Olmasın Böyle” ile müzik dünyasına merhaba diyen Buğra Kertmen; dinleyicisine yeni bir dinleti sunuyor.

2000'li yılların ortasından bu yana üzerinde çalıştığı farklı tarzlardaki bestelerini bir araya getirerek albüm formatında dinleyiciye sunan Buğra Kertmen'e stüdyo kayıtlarında Cengiz Baysal (davul), Metin Türkcan (elektro gitar), Poyraz Kılıç (Bas Gitar), Gülşah Erol (çello), Seda Eylül Tansık (viyola), Sezgin Alkan (piyano), Tolga Bozkurt (piyano) gibi tanınmış isimler eşlik etti.

‘AİT OLMAK İSTEDİĞİM YERE DOĞRU YOLA ÇIKTIM’

Albüme gitar ve piyanosuyla katkıda bulunan Mustafa Emrah Bingöl, aynı zamanda birçok şarkının düzenlemesini de üstlendi. Rakun Müzik etiketli ‘Olmasın Böyle'nin kayıt, miks ve mastering işlemleri Babajim İstanbul Stüdyoları'nda gerçekleştirildi. “Kendimi en çok müziğin içindeyken mutlu hissettim ve ait olmak istediğim yere doğru bir yola çıktım” diyen Kertmen; ikinci albümünün hazırlıklarını da sürdürüyor.