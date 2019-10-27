Bugüne kadar 750’yi aşkın eser Türkiye’ye getirildi

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Şehzade Korkut Camisi ve Tekeli Mehmet Paşa Camisi’nin restorasyon çalışmalarını inceledi. Çalışmaları yerinde takip eden Ertem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehzade Korkut Camisi’nde (Kesik Minare) bir buçuk yıl önce minareye külah konulmasıyla başlayan sürecin zor bir evreden geçerek bugüne geldiğini söyledi.

İlk günden itibaren burası hakkında olumsuz değerlendirmeler yapıldığını aktaran Ertem, “Şunu açıkça söyleyebilirim ki bazı insanlar burada kesik minare kılıfı altında cami restorasyonuna karşı çıkıyor. Her platformda şehrin hafızasını bozduğumuzu iddia ediyorlar. Halbuki biz burayı Danıştay’ın kararları doğrultusunda yapıyoruz. Harabe bir yapıyı tekrardan insanımızın hizmetine sunuyoruz. Yaptığımız uygulamalar Venedik Kriterleri’ne aykırı değildir” diye konuştu.

Tekeli Mehmet Paşa Camisi’nde ortaya çıkarılan barok ve klasik çini süslemelerine değinen Ertem, buradaki çalışmalarla alt katmanda kalan bezemeleri ve süslemeleri ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

750 CİVARINDA ESER TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

Bu alanların uhrevi bir amaç için inşa edildiğini vurgulayan Ertem, şunları kaydetti:

“Dünyevi endişelerimizle, uhrevi bir amaç için yapılmış yerlere müdahale etmeyelim. Burada hiçbir ticari kaygı yok. Manevi duygularla sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirdiğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bugün ülke genelinde 300’ün üzerinde, yurt dışında ise 19 şantiyemiz restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Kaçırılan eserlerle ilgili çalışma yapan bir ekibimiz var. Mevcut eserlerimizin hepsinin fotoğraflamasını yaptık. Her birinin envanter fişleri var. Bu fişlerle birlikte kayıtlarımız da var. Herhangi bir müzayedede eğer özel koleksiyonlarda değilse, herhangi bir müzayedede bunları gördüğümüzde envanter fişleriyle eserin bize ait olduğunu delillendirip Türkiye’ye gelişini sağlıyoruz. Bu çalışmaları takip eden bir ekibimiz var. Bugüne kadar 750 civarında eserin Türkiye’ye getirilmesi sağlandı.”

AA