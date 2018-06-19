Bülent Ersoy’dan yeni albüm ve klip müjdesi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Ersoy, üç tekerlekli elektrikli scooter ile geziye çıkarak çarşı içinde arkadaşına ait bir kafede yemek yedi. Burada hayranlarıyla sohbet eden sanatçı, yoğun ilgi gördü. Sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekneyle Bodrum koylarını gezeceklerini söyledi.

SEÇİMLERİN ARDINDAN YENİ KLİP

Ramazan ayında evden hiç çıkmadığını ifade eden Ersoy, ilçede deniz kenarında bir ev almayı planladığını dile getirdi.

Yeni projelerinin olduğuna değinen Ersoy, “Albüm çalışmam yeni bitti. Önümüzdeki günlerde seçimlerin ardından yeni klip çalışmam olacak” diye konuştu.

AA