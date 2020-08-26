Bülent Ortaçgil’in ‘Eski Defterler’ albümü plak formatında

Albüm 1999 yılında Ada Stüdyo'da gerçekleşen çok özel bir kaydın ürünü… Eski Defterler, ilk kayıtları sanatçının tanımıyla ”bilgisayarların steril ve sentetik olanaklarıyla” gerçekleştirilen popüler Ortaçgil şarkılarının bu kez canlı, analog kayıtlarından oluşuyor.

Canlı çalım-kayıt özelliğiyle dinleyicisine farklı bir dinleme fırsatı sunan bu 13 özel Ortaçgil şarkısı Pencere Önü Çiçeği, Olmalı Mı Olmamalı Mı, Deniz Kokusu, Bu İş Zor Yonca, Değirmenler, Benimle Oynar Mısın, Beyazın Şarkısı, Sıcak Yağmur, Şık Latife, Bozburun, Beni Kategorize Etme ve Memurun Şarkısı'ndan oluşuyor.

Stüdyoda, Bülent Ortaçgil (vokal, akustik gitar), Erkan Oğur (çift saplı elektrik gitar, çift saplı klasik gitar), Gürol Ağırbaş (bas) ve Cem Aksel ‘den (davul) oluşan dönemin klasik Ortaçgil kadrosuna Hakan Beşer (vurmalı çalgılar) eşlik etmiş ve canlı çalımlarla albümün tamamı 2 günde kaydedilmişti.