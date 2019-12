Burak Artuner’e yılın çıkış yapan yazarı ödülü

‘Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’ töreni Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de iş ve sanat dünyasından geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu Çocuklar Duymasın dizisinde de birlikte rol alan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı üstlendi. Kendi alanlarında önemli projelere imza atan, hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla adından söz ettiren ve faaliyet gösterdiği alanın gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilen ‘Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’ gecesinde Burak Artuner Mona Kitap'tan çıkan “Leman Hanım’ın Mavi Cadillacı” adlı kitabıyla ‘Yılın Çıkış yapan Roman Yazarı’ ödülünü aldı.



KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

Artuner ödül töreninde yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin son bulmasını dileyerek şunları söyledi: “Bu yıl çok zor geçti. Gelecek yıl umut demek… Bu ödül beni onurlandırdı. Toplumdaki her bireyin daha çok çalışması, üretmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı ve gelecekte vereceğim eserler için bana ilham verdi. Bu yıl çok zor geçti dedim. Toplum olarak bizi çok üzen olaylar yaşadık, hemen her gün yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle kadınlarımıza yönelik şiddet olaylarıyla sarsıldık… Romanımda iki farklı dönemde iki ayrı kadına yönelik şiddete değinmiştim. Kurgu kahramanlarımdan biri hayatına son verirken, diğeri adalet için kendi mücadelesini veriyordu. Ben bu ödülü izninizle son olarak Ordu’da akıl almaz bir saldırı sonucu 20 yaşında hayattan koparılan balerin Ceren Özdemir ve onun adı altında şiddet kurbanı olan tüm kadınlar adına alıyorum…Bizim burada konuşmamızla bu olaylar son bulmayacak ancak tüm toplumu, her bir bireyi, kadın haklarına saygılı olmaya itecek bir ateş yakmaya, çocuklarımıza merhameti aşılayacak bir çalışma içine girmeyi ve kadınların adalet arayışlarında onlara yardımcı olmaya çağırıyorum…Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. “