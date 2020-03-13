Burak Davuloğlu’nden yeni tekli

Burak Davuloğlu, söz ve müziği kendisine ait olan Senden Kalan’ı dinleyicilere sundu. Uğur Oğuz ve Oğuzhan Oğuz'un birlikte yönettikleri, oyuncu Özay Özgüler'in de rol aldığı klip, bugün saat 16:00'da sanatçının YouTube kanalında yer alacak.

Şarkı ise tüm dijital platformlarda yayınlandı.

BURAK DAVULOĞLU KİMDİR?

Burak Davuloğlu, 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Gitar çalmaya 14 yaşında başladı. Lise ve üniversite yıllarında pek çok grupla çalıp sahne aldı. 2008 yılında kurduğu Jingle Stop bünyesinde birçok marka için onlarca müzik besteledi. Kayıtlarında çeşitli enstrümanlar çalarak çok yönlü bir müzisyen haline gelen Burak Davuloğlu, reklam endüstrisindeki ticari müzik prodüksiyonlarında uzun yıllardır edindiği deneyime ek olarak diğer sanatçılar için yapımcı ve aranjör olarak çalışmalar yaptı.