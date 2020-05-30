Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz ‘Yarım Kalan Aşklar’da buluştu

BluTV’nin yeni yapımı Yarım Kalan Aşklar dizisinin çekimleri Haziran ayında başlayacak. Büyülü gerçekçi dizi Yarım Kalan Aşklar'ın başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor.

YENİ BİR HAYAT, YARIM KALMIŞ BİR AŞK

İdealist gazeteci Ozan, kendisi gibi gazeteci olan Elif ile evlenmek üzeredir. Gözü kara gazeteciliği ile tanınan Ozan gizemli ve zor bir haberin peşindedir.Birbirlerini delicesine seven ikilinin hayatındaki mutlu tablo korkunç bir olayla son bulacaktır: Ozan, trafik kazası geçirerek hayatını kaybeder. Ancak Ozan, kaybettiği hayatını yeni bir bedende tekrar bulacaktır. Hayata başka bir beden ile geri dönen Ozan'ın önünde iki zorlu görev vardır: Onu kimin öldürdüğünü bulmak ve Elif'e tüm gerçekleri anlatmak.



Yarım Kalan Aşklar'ın yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten başarılı yönetmen Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Poyraz Karayel, Söz, Adı Mutluluk gibi başarılı yapımların senaristliğini üstlenmiş; Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstleniyor.