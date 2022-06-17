Buralı Belgeseller Müze Gazhane’de
BSB ve Tünel Kültür ve Sanat Derneği'nin iki yıldır sürdürdüğü 'Buralı Belgeseller: Türkiye'de Belgeselin 100 Yıllık Retrospektifi' başlıklı film gösterimleri DOCİST ev sahipliğinde Müze Gazhane'de gerçekleşecek.
Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) ve Tünel Kültür ve Sanat Derneği’nin ‘Buralı Belgeseller: Türkiye’de Belgeselin 100 Yıllık Retrospektifi’ kapsamında gerçekleşecek film gösterimleri 20-22 Haziran tarihleri arasında Müze Gazhane’de yapılacak. Gösterimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Programın detaylarına İBB Miras’ın ve Müze Gazhane’nin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.
İBB Miras bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan İBB Belgesel Film Arşiv Merkezi'nin (DOCİST) organizasyonuyla ‘Tahtacı Fatma’ belgesel filminin öne çıkan karakteri Fatma Seher Yıldız ve film ekibi de belgeselin yapımından 43 yıl sonra İstanbul'da ilk kez seyirciyle buluşacak.