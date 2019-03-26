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Buray’dan Tac Mahal’de kutlama
Buray’dan Tac Mahal’de kutlama
Son albümü “Kehanet”in yeni video klibi “Kabahat Bende” ile müzik listelerinde zirveyi zorlayan Buray, başarısını Tac Mahal'de kutladı.
Kültür Sanat 26 Mart 2019 - 10:08

Her fırsatta yeni yerler keşfetmeyi sevmesiyle tanınan Buray’ın bu seferki adresi Hindistan oldu. Genç popçu, son albümünün listelerde zirveye oynamasını Tac Mahal’de kutladı.

20 SENEDİR GEZİYOR

Buray, Tac Mahal'de kaleme aldığı duygularını şu şekilde paylaştı: “18 yaşında ailemin yanından ayrıldım. Gitarımı alıp, müziğimi yapıp, harçlığımı çıkarıp tüm dünyayı gezdim. Müziği dünyayı gezmek için bir araç olarak kullandım. Din, dil, ırk ayrımı ne bende var, ne müzikte, ne de sanatın kendisinde. Ve nereye gitsem, anlatacak paylaşacak bir hikayem vardı hep. 20 seneyi aşkın bir yıldır sürekli geziyorum, yeni yerler görüyorum. Hindistan'ı hep görmek istiyordum, şimdi kısmet oldu, çok mutluyum.”

Son albümünde “Tac Mahal” isimli bir şarkısı da bulunan Buray, “Hindistan'dan sürprizlerle dönebilirim” dedi.

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