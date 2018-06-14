Burçin Terzioğlu Netflix’in Türk yapımı The Protector’a dahil oldu

Poyraz Karayel dizisinin bitişinin ardından bir süre ekranlardan uzak kalan ve dinlenen başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi 'The Protector'a dahil oldu.

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Bugüne kadar yer aldığı her projede başarılı oyunculuğuyla övgüler toplayan Burçin Terzioğlu, son olarak yer aldığı 3 sezon devam eden Poyraz Karayel dizisinin ardından bir süre dinlemeyi tercih etmiş ve ekranlardan uzak kalmıştı. Terzioğlu'nun aklını Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi ‘The Protector’daki ‘Rüya’ karakteri çeldi.

Burçin Terzioğlu tarafından hayat verilecek ‘Rüya’ karakteri, sonsuz aşkı deneyimlemiş, göz kamaştırıcı güzelliği ve gizemli havası ile etrafındakilerin başını döndüren özgür ve güçlü bir kadındır.

FARKLILIK KABUL ETTİRDİ

Yıldız oyuncu, onu uzun süre sonra setlere döndüren ‘The Protector'ı karakter ve hikayenin farklı olmasından ötürü kabul ettiğini dile getiriyor. Önümüzdeki aylarda yayınlanması planlanan ‘The Protector' ve Terzioğlu'nun canlandırdığı Rüya karakteri heyecan yaratacak.