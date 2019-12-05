Burçin Terzioğlu’ndan Can Yaman sorusuna manidar cevap

Başrollerini Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı, oyuncu kadrosunda, Feridun Düzağaç, Şencan Güleryüz ve ilk sinema filmi için kamera karşısına geçen çocuk oyuncu Lara Tonka'nın yer aldığı “Güzelliğin Portresi” filminin basın toplantısı önceki gün Swissotel The Bosphorus filmine da gerçekleştirildi. Özgün hikayesi Kore'ye ait olan, serbest uyarlaması Pınar Bulut tarafından yazılan, usta yönetmen Umur Turagay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Güzelliğin Portresi” filmine oyuncularından övgü yağdı.

‘EZBER BOZACAK’

Burçin Terzioğlu “Filmi 1 yıl önce tamamladık. Şahane bir ekiple, mutlu ve huzurlu bir çekim süreci geçirdik. Çok heyecanlı bir dönem başlıyor bizim için, umarım izleyicilerimiz de filmimizi beğenirler” dileklerinde bulunurken, filmde Asil Hükmenoğlu karakterini canlandıran Feridun Düzağaç “Takip edebildiğim kadarı ile Güzelliğin Portresi Türk Sineması'nda çok ezber bozacak, alışılagelmiş formatların çok dışında iddialı ve değişik bir iş. Böyle işlerin yapılıyor olması bir sinemasever olarak her şeyden önce beni çok mutlu ediyor. Kendi adıma çok arafta kalarak çalıştığım bir proje oldu, takdir edersiniz ki içimdeki oyunculuk hevesini bastırmaya çalışan ve gelen teklifleri çok özenle seçen bir insanım, özellikle bu rolde mahallenin Feridun Abisi imajını bozacağım için çok korkuyorum. Çünkü bu filmde canlandırdığım karakter içgüdüsel olarak hissetmediğim ne vardıysa onun hayat bulduğu bir karakter oldu” yorumunda bulundu.

Filmde Özgür Karakterini canlandıran Birkan Sokullu ise “Ülkemizde çok ender gerçekleştirilen ama daha sık görmeyi arzu ettiğimiz tarzda bir film Güzelliğin Portresi” dedi.

CAN YAMAN SORUSUNA MANİDAR CEVAP

Muhabirlerin Can Yaman'ın libido açıklamasını hatırlatarak, bu ekip nasıl bir araya geldi sorusuna Burçin Terzioğlu, “Bu konular tatsız konular. Bunları konuşmayalım” açıklamasını yaptı.

Film, 13 Aralık'ta vizyona girecek.