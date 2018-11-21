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Burçin Terzioğlu’nun ağzını bıçak açmıyor
Burçin Terzioğlu’nun ağzını bıçak açmıyor
Poyraz Karayel dizisinde aşkları başlayan İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun ilişkisi sona erdi. 
Kültür Sanat 21 Kasım 2018 - 13:14

İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu’nun 3,5 yıllık aşkı sona erdi. Birbirlerine çok yakıştırılan ve evlenmeleri beklenen çiftten gelen ayrılık haberi sevenlerini üzdü. Ayrılıkla ilgili taraflardan herhangi bir yorum gelmedi. Yeni bir projeye başlayan ve sosyal medya hesabından hazırlık sürecini paylaşan Burçin Terzioğlu, geçtiğimiz Eylül ayında biten ilişkisiyle ilgili, “Herkes biliyor zaten ayrıldığımızı… Birlikteyken de konuşmuyordum. Ayrılınca da konuşmuyorum” dedi.

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