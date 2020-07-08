Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın aynı filmde

Pınar Deniz, Aras Aydın ve Burcu Biricik’in başrolde yer aldığı sinema filmi ‘İnsanlar ikiye ayrılır’ filminden ilk kareler paylaşıldı. BluTV ile Bir Film'in yapımcılığını üstlendiği ilk sinema filmi olma özelliği taşıyan projenin çekimleri tamamlandı.

Bankaların çeşitli sebeplerden peşine düşemedikleri borçları satın alıp, her ne pahasına olursa olsun tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır'ın yollarının Ceren'le kesişmesiyle değişen hikâyelerinin anlatıldığı İnsanlar İkiye Ayrılır; oldukça sert bir sistem eleştirisi.

