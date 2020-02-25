Burcu Kara dönem kadını olacak!

Kara, komedi türünde sahnelenecek ‘Karanlıkta Komedi’ oyununda Carol isimli karaktere hayat verecek. Bugüne kadar komedi türünde oyunlarla tiyatro sahnesinde yer alan güzel oyuncu, ilk kez bir dönem oyunuyla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

1960’lı yıllarda geçen hikayesiyle ve kostümleriyle izleyiciyi hem geçmişe taşıyacak, hem de gülme krizine sokacak oyunda Burcu Kara’ya, Gökçe Özyol, Ahu Yağtu, Attila Olgaç, Akasya Asıltürkmen, Bülent Alkış ve Barış Kıralioğlu gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Kara, provaları bir buçuk ay süren oyunla 27 Şubat’ta ilk kez izleyiciyle buluşacak.