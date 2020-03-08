Burcu Tatlıses’ten yıldızları yakan kadınlara armağan

Başarılı besteci ve söz yazarı Burcu Tatlıses, yeni teklisi Olmazların Kızları'nı dinleyicilerle buluşturdu. Tatlıses, bu şarkısını yıldızları yakan kadınlara armağan ettiğini söylüyor.

Burcu Tatlıses’in yeni şarkısı ‘Olmazların Kızları, Ada Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziği Burcu Tatlıses'e ait olan şarkının düzenlemesinde Cihan Mürtezaoğlu imzası var. Şarkının, Fırat Gürgen yönetmenliğinde çekilen video klibi, bugün YouTube’da gösterime girdi.

Yeni dönemin yetenekli kadın müzisyenleri Ceren Gündoğdu, Ece Şeşen, Ezgi Aktan, Merve Çalkan ve Simge Pınar'ın vokalleriyle dahil olduğu “Olmazların Kızları” kayıtları Ada Stüdyoları'nda gerçekleştirildi. Kutay Özcan'ın bağlama, Abbas Karacan'ın perküsyon eşlikleriyle yer aldığı şarkının mixi Emre Nişancı, mastering çalışması İhsan Apça'ya ait.

‘OLMAZLARIN KIZLARI, IŞIĞIMIZ GÖZLERİ KAMAŞTIRIYOR’

Burcu Tatlıses, yeni şarkısı ile ilgili şunları söyledi:

“Gökyüzüne baktığımda gördüğüm her yıldıza bir isim koyuyorum. Biri boynundan, biri kalbinden vuruldu, sevdiğinden, inandığından, gülüşünden utanmadığından, kimi çocukluğundan, kimi analığından ama hepsi kadınlığından vuruldu, biliyorum. O gökdelenden ben düştüm, o kesilen benim boynum, babamın vurduğu kızım ben, kocamın korktuğu kadın, annemin kulağıma fısıldadığı ‘olmaz’ın kızı mı adım? Kalbim çok ağır, kayıp giden her kadını içimde yaşıyorum. Bu şarkı tüm evreni kanatlarında taşıyan yerdeki ve gökteki yıldızlara özrüm, ağıtım ve selamım olsun. Olmazların Kızları! Işığımız gözleri kamaştırıyor, sonsuz olsun.”