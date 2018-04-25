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Burdur’da arabanın arkasında Roma Dönemi’ne ait kadın heykeli çıktı!
Burdur’da arabanın arkasında Roma Dönemi’ne ait kadın heykeli çıktı!
Burdur'da jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma Dönemi'ne ait 120 santim boyunda kadın bitemli heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.
Kültür Sanat 25 Nisan 2018 - 12:57

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri O.D. ve M.T. isimli şüphelilerin Antalya’dan getirdikleri tarihi eseri Burdur’da satacakları istihbaratı üzerine harekete geçti. Dün öğle saatlerinde Burdur-Karamanlı yolu üzeri mermer ocakları mevkiinde şüphelilere ait aracı durduran jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada Roma Dönemi’ne ait 120 santim boyunda kadın bitemli heykel ele geçirdi.

O.D. ve M.T. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, değeri çok yüksek olan tarihi esere el konuldu. Şüphelilerin kullandığı araç ise yediemin otoparkına çekildi.

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Son güncelleme: 13:32 - 25.04.2018
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