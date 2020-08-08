Burhan Şeşen: Havayı, suyu yemiyoruz çalışmak gerek

Türk pop müziğinin efsane gruplarından Gündoğarken'in kurucularından Burhan Şeşen, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından uzun süre ara verdiği konserlerine başladı. Şeşen SözcüHaftasonu'nun sorularını cevapladı.

– Kısıtlamalar gevşetildi, yeni normale geçildi… Siz normalleşebildiniz mi?

Bu yeni normalleşme sürecine henüz uyum sağladığımı söylemek zor. Zira birbiriyle çelişen bir sürü uygulama var. Mesela ulaşım araçlarında sosyal mesafe neredeyse hiç yok. Ancak konser ve tiyatro salonlarında, performans mekanlarında bu kuralın çok sıkı bir şekilde uygulanıyor. ‘Bize bir şey olmaz abi' gereksiz özgüveni de bu uyum sürecini geciktiren faktörlerden…

– Salgın süreci sektörü nasıl etkiledi?

Diziler, reklamlar, maçlar devam eder ama hep günah keçisi müzik olur. Ve de hemen belediye festivalleri, konserler iptal edilir, şarkı söylemek neredeyse yasak olur. Aslında pandemi sürecinde gördük ki İtalya'da balkondan söylenen bir arya, sağlık çalışanlarının seslendirdiği bir türkü hepimizin içini ısıttı ve bu zor günlerde hepimize moral aşıladı. Bu krizde telif bölümü biraz gelir elde edebilse de canlı müzik sektörü tamamen çöktü. Benim kabaca yaptığım bir hesaba göre de 400 bine yakın insan etkilendi bu durumdan. Sadece sahneye çıkan yorumcu olarak bakmayalım bu işe. Müzisyenler, ses-ışık sistemi şirketleri, teknik elemanlar hatta bir konser çıkışı köfte ekmek satan vatandaş bile etkilendi bu krizden.

– Devlet, sanatçılar, yapımcılar ve işletmeler sektörü canlandırmak için neler yapabilir?

Devlet de bu olağanüstü duruma hazırlıklı değildi doğal olarak. Ama salgının ilk günlerinde ülkenin en yetkili kişileri sinema ve tiyatro sektörüne yardımdan söz ederken, ki bu olması gereken, müzik sektörünü ağızlarına bile almadılar. Sanki müzisyenler havayla su ile beslenen canlılarmış gibi davrandılar. Sektörün çökmeye yüz tuttuğunu ve de bunu engellemek için düşündüğümüz projeleri anlattık ama somut bir sonuç alamadık.

KIZIM DİLHAN KALICI OLACAK

Burhan Şeşen'in kızı Dilhan Şeşen de müzisyen. Babası kızı için şunları söylüyor: “Köşeyi dönme gibi bir düşüncesi hiç yok. Bunun için çok temkinli davranıyor. Müzikte uzun soluklu ve kalıcı olacağını düşünüyorum.”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN TAKİPÇİSİ OLMALIYIZ

– İstanbul Sözleşmesiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Sözleşmeye ilk imzayı atmış bir iktidar şimdi bu sözleşmeden niye çıkmak ister ki? Bu bile ülkedeki muhafazakarlığın ne kadar tehlikeli bir boyuta geldiğini göstermez mi? Bütün söylemler hep sözde kutsallar üzerine. Ama gerçek hayatta gördüklerimiz hiç de öyle değil. Zaten bu ülkede taciz deyince akla küçük çocuklar şiddet ve dayak deyince de kadınlar gelmiyor mu? Bundan kurtulmak ve de yok etmek istiyorsak tabii ki bu sözleşmenin imzacısı değil takipçisi de olmalıyız.

ERBAŞ ANLAMAMIŞ

– Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın açılışındaki hutbesi çok tartışıldı. Erbaş'ın sözlerini nasıl yorumluyorsunuz?

Maaşını bizim ödediğimiz bir devlet memuru ülkemizin kurucusuna, şehitlerimize bunu nasıl söyler? Atatürk “Yurtta Sulh Cihanda Sulh“ derken tasavvufun kıyısından geçmemiş Arap gericiliğini İslam diye kendine model alan “bir hırka bir ekmek “ felsefesi yerine zırhlı Mercedeslerle gezen bir Diyanet İşleri Başkanı'mız var. Ama işin daha da üzücü tarafı ona ses çıkarmayan bir iktidar var. Bu kutuplaşmayı artık sonlandırmak yerine, bunu sürdürmekten çekinmeyen bir iktidar.

– Bu yılın başlarında “Nereden Nereye” isimli parçanızın klibi sansürlenmişti? …

Bu şarkıya iktidar tarafından gelen bir kısıtlama yok. Ama iktidara yaranmak için kraldan fazla kralcılar var ya. Onlar sadece saraylarda değil dijital ortamlarda da var ne yazık ki.