Burhan Doğançay 91 yaşında!

Usta ressam Burhan Doğançay bundan 91 yıl önce bugün harita subayı Adil Doğançay’ın oğlu olarak dünyaya geldi. Sanat eğitimini ilk olarak babasından ve tanınmış ressam Arif Kaptan'dan aldı. Babasının teşvikiyle başlayan resim çalışmaları, Ankara Üniversitesi'nde aldığı hukuk eğitiminin ve 1955'te Paris'te bitirdiği ekonomi doktorasının önüne geçerek sanat serüveninin başlangıcı oldu.

Bir yandan akademik eğitimi devam ederken, diğer yandan resim çalışmalarını hiç aksatmadan sürdürdü. Paris'teki öğrencilik yıllarında La Grande Chaumiere'de resim çalışmalarına katıldı. Doktorasını bitirip Ankara'ya döndüğünde Sanat Sevenler Kulübü'nde babasıyla ortak sergiler açtı.

BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI

1961'de 22. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne beş resmi kabul edildi. 1962 yılımda New York'a gitti. 1964 yılında Guggenheim müzesi müdürü Thomas Messer'in sanatçının yapıtlarından birini müze koleksiyonuna alması, sanatçının bu zorlu mücadeleden galip geleceğine olan inancını daha da pekiştirdi.



New York duvarlarıyla başlayacak önemli esin kaynağı olan “Duvarlar” serisine de aynı yıllarda başladı. Çünkü duvarlar, hızla geçip giden yaşamın ardında kalan “her şey” i yansıtıyordu. 1975 yılında buradan yola çıkan sanatçı, 114 ülkeyi kapsayacak olan “Dünya Duvarları” fotoğraf projesine başladı. 1982'de bu projenin ürünlerini, Paris'te Georges Pompidou da “Fısıldayan Duvarlar” adı altında ilk kez sergiledi.

1983'te Fransa'nın ünlü halı merkezi Aubusson'dan sanatçının tasarımları duvar halısı olarak dokunmaya başlandı. 1986'da büyük bir onarım geçiren Brooklyn Köprüsü'nün 19 adet büyük boy fotoğrafı New York kentinin 100. yıl kutlamalarında (1998) JFK Uluslararası Havaalanı'nda iki yıla yakın bir süre sergilendi. Daha sonra bu fotoğraflar “Walls of the World” adı altında kitap olarak yayınlandı.

2013’TE VEFAT ETTİ

2001 yılında Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı desteği ile ilk Retrospektif Sergisi'ni İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirdi. 2003 Haziran ayında sanatçının, “Hat Sanatına Saygı” isimli çalışması Brüksel'deki yeni Avrupa Parlamentosu binasına asıldı.

Sanatçı New York’ta yaşadı.

Tedavi gördüğü hastanede 16 Ocak 2013 günü vefat etti.

Burhan Doğançay için 19 Ocak 2013 günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde bağlı Turgutreis beldesindeki Yalı Camisi’nde düzenlenen cenaze töreni düzenlendi.

Törene Burhan Doğançay’ın eşi Angela Doğançay, kardeşleri Ayten Doğançay ve Tülin Sina Özbudak ile Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Turgutreis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burhan Doğançay’ın eşi Angela Doğançay’ın oldukça üzgün olduğu gözlendi.

ESERLERİNİN BULUNDUĞU MÜZELER

Danimarka, Louisiana Museum of Modern Art,

Fransa, Museé de Grenoble, Centre Georges Pompidou,

Rusya, St. Petersburg, State Russian Museum,

USA; Houston, Museum of Fine Arts,

Los Angeles, Los Angeles County Museum,

Newark, The Newark Museum,

New York, The Brooklyn Museum, The Museum of Modern Art, The Solomon, R. Guggenheim Museum, The Metropolitan Museum of Art,

Washington D.C., The Library of Congress, The National Gallery of Art,

Pittsburg, Carnegie Museum of Art,

Cleveland, The Cleveland Musuem of Art,

Athens, Ohio, Kenddy Museum of Art

Kanada, Victoria, Art Gallery of Greater Victoria

Yunanistan, Atina, Benaki Museum

Belçika, Brüksel, European Parliament

HAKKINDA YAYINLANAN KİTAPLAR

Walls of the World., Kerber Verlag, 2003, Almanya

Dessine-Moi l'Amour. Syros-Alternatives, 1992, Fransa

Bridge of Dreams. Hudson Hills Press, 1999, USA

Dogançay. Hudson Hills Press, 1986, USA

Dogançay: A Retrospective. Duran Editions, 2001, Türkiye

Burhan Dogançay: Works on Paper 1950-2000., Hudson Hills Press, 2003, USA

ALDIĞI ÖDÜLLER

1964- New York Kenti Takdir Belgesi

1984- ENKA Sanat ve Bilim Ödülü

1992- Rusya Kültür Bakanlığı Takdir Madalyası

1995- T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Madalyası

2004- Ankara Hacettepe Üniversitesi “Sanatta Onursal Doktora” Belgesi

2005- Art Forum Ankara Plastik Sanat Fuarı “Sanat Onur Ödülü”

2005- Art İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması “Sanata Katkı Ödülü”