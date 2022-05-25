ODTÜ’de konserler iptal edildi! Rektörlükten açıklama geldi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) bu akşam yapılması planlanan konserler rektörlük tarafından iptal edildi.

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Müzisyen ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, Twitter hesabından Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bu akşam yapılması beklenen konserlerin rektörlük tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Şeşen, “ODTÜ’deyim bu akşam yapılacak konserler iptal edilmiş rektörlük tarafından. Konseri düzenleyen Uluslararası Gençlik Topluluğu’nun bütün çabası boşa gitti. Bir yıl boyunca çabalamış öğrenciler. Sonuç bu. Bu kararı alan buna göz yuman kim varsa net olarak kötüdür” ifadesini kullandı.



REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada ise iptal gerekçesinin “Pençe-Kilit Operasyonu’nda hayatını kaybeden askerler” olduğu belirtildi.

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