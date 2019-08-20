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Burhan Şeşen’den kayyıma Atatürk fotoğrafı tepkisi
Burhan Şeşen’den kayyıma Atatürk fotoğrafı tepkisi
Burhan Şeşen, Van'da kayyım olarak atanan Vali Mehmet Emin Bilmez'in ilk iş olarak Atatürk portresini indirmesine tepki gösterdi.
Kültür Sanat 20 Ağustos 2019 - 11:00

Van, Diyarbakır, Mardin’de belediyelerine dün kayyım atanması tepkilere neden oldu. Özellikle Van’da belediye başkanı Bedia Özgköçe Ertan’ın yerine kayyım olarak atanan Mehmet Emin Bilmez’in ilk iş olarak Atatürk portresinin yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini asması dikkat çekti.

Bu harekete Grup Gündoğarken’in tanınan ismi ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen tepki gösterdi. Bir tweet atan Şeşen, “Atatürk’ün resmini duvardan indirebilirsiniz. Kalbimizdeki yerini asla…” dedi.

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