Burning Man festivalinde facia: Mahsur kaldılar, bir kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Nevada Çölü'nde düzenlenen ve farklı geleneklerin olduğu "sanat ve kültür" festivali Burning Man'de kaos yaşanıyor... Şiddetli yağış sonrasında binlerce katılımcı mahsur kalırken bir kişinin öldüğü açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Şiddetli ve sağanak yağış, ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen ve aykırı katılımcılarıyla her yıl gündem olan Burning Man isimli festivali kaosa çevirdi.

Sağanak yağışlar sonucunda binlerce katılımcı mahsur kalırken, bir kişinin öldüğü açıklandı. Yetkililer Cumartesi günü bir festival katılımcısının yaşamını yitirdiğini açıklarken, adamın kimliği belirtilmedi.

Festival organizatörleri adamın aşırı yağışlar yüzünden ölmediğini söyledi. Açıklamada, “40 yaşındaki katılımcının ölümü hava durumuyla ilgili değil” denildi. İsmi açıklanmayan adamın yakınlarına haber verildiği belirtildi.

Adamın fenalaşmasından sonra ilk yardım ekiplerinin olay yerine gittiği fakat adamı kurtaramadıkları da açıklandı.

EBOLA İDDİASI YALANLANDI

Öte yandan Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X’te paylaşılan bazı görğntüler tartışma yarattı. Sosyal medya platformuna paylaşılan bazı fotoğraflarda ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nden (CDC) ekiplerin gittiğine dair görüntüler yer aldı. Festival alanında ebola virüsü salgını başladığı iddia edilirken daha sonra ise bu iddiaların gerçek olmadığı belirtildi.

CDC’den yetkililer herhangi bir salgın hastalık uyarısı verilmediğini ve iddiaların gerçek olmadığını duyurdu. Yetkililer iddialara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

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