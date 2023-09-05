Burning Man katılımcıları nihayet festivalden ayrılmaya başladı

Burning Man katılımcıları yolların yeniden açılmasının ardından festivalden ayrılmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Burning Man festivali bu yıl bir kişinin de hayatını kaybettiği faciayla gündeme gelirken, artık katılımcılar evlerine dönmeye başladı. Nevada çölünde düzenlenen etkinliğin organizatörleri, binlerce kişinin hafta sonu mahsur kalmasından sonra insanlardan çıkışlarını kademeli olarak yapmalarını istedi.

Burning Man katılımcıları, çamurlu yollar yüzünden bu yıl son derece zorlu bir festival geçirdiler. Festival organizatörleri, pazartesi günü nihayet katılımcıların çıkış yapmaya başladıklarını söylerken, trafiği rahatlatmak için de eğlenceye katılanlardan bir kısmının da dönüşlerini salı gününe ertelemelerini istedi. Festival alanında bu yıl yaklaşık 64 bin kişinin kaldığı belirtiliyor.

Organizatörler ayrıca katılımcılardan bazılarının da Black Rock çölünden çıkmamalarını talep etti.

ŞİDDETLİ YAĞMUR FESTİVALE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Festival, cuma günü yağan şiddetli yağmur sonrası oluşan yoğun çamur nedeniyle araçlara kapatılmıştı.

Yolların kapatılması, cumartesi gecesi festivalin sona erdiğini gösteren iki törensel yangından ilkinin hemen öncesinde gerçekleşti. Etkinlik geleneksel olarak son iki gecede insan şeklindeki büyük bir ahşap heykelin ve ahşap bir tapınak yapının yakılmasıyla sonlanıyor, ancak bu defa yaşanan yağmur ve çamur sorunları nedeniyle ertelendi.

1986 yılında San Francisco sahilinde başlayan festival, sık sık hava sorunlarıyla uğraşıyor. Daha önceki yıllarda da toz fırtınaları, organizatörleri festivale girişleri geçici olarak kapatmaya zorlamış ve etkinlik, pandemi sırasında iki kez tamamen iptal edilmişti.

Bu yılki etkinlikte ise yaşanan aksaklıklar sırasında bir kişi hayatını kaybetti. Ancak organizatörler 40’lı yaşlarındaki adamın ölümünün hava koşullarıyla ilgili olmadığını söyledi.

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