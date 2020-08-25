Burning Man’de Türk dj Thousand Fingers

Bu yıl ilk kez VR ortamda online olarak 30 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Burning Man Festivalinde Londra merkezli Türk DJ Thousand Fingers da sahne alacak. Çok yönlü ve sınırsız sound’a sahip sanatçı festivalde Raspberry Dream Labs’in hazırladığı {CYBERDREAMS} kapsamında 30 Ağustos Pazar akşamı Türkiye saatiyle 22:30’da müzikseverlerle buluşacak.

Müzik alanında etkileyici bir akademik geçmişe sahip yapımcı Hakan Özkan'ın projesi olan Thousand Fingers besteleriyle ve çaldığı setlerle bir müzikal hikâye anlatıcısı olarak kabul ediliyor. Ingiltere ve Avrupa'nın önemli klüpleri Studio 338, The Egg ve Ibiza Rocks'ta sahne alan DJ; Bob Sinclar, Fritz Kalkbrenner, Jackmaster, gibi isimlerle de aynı sahneyi paylaştı. Ayrıca sanatçı elektronik müzik dünyasının önemli isimleri Solomun, Maya Jane Coles, &ME, ve Miss Kittin gibi birçok sanatçının da beğenisini ve desteğini kazandı.

Bu sene 8 ayrı temaya ayrılan Burning Man festivalinde {CYBER DREAMS} kampı Black Rock City sanal evreninde yer alacak. İnsanların teknolojiyle birleştiği ve dünyayı yenilikçi teknolojilerle yeniden canlandırdığı kıyamet sonrası bir gelecekte kurulu olacak kampı katılımcılar VR ekipmanlarından yada bilgisayar ekranlarından takip edebilecek. Bir hafta boyunca hiç durmadan devam edecek etkinlikler de müziğin yanı sıra, 2D & 3D görsel tasarımcılar, performans sanatçıları, ve konuşmacılar yer alacak.