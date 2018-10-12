Burnuyla kitap yazdı, ikincisine başladı

'Serebral palsi' hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, burnuyla yazdığı ilk kitabının ardından, ikinci kitabına da başladı. Engelli olmasına rağmen bütün okulları dışarıdan bitiren, 2 üniversite okuyan ve şu anda yüksek lisans yapan Erol, Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nde de ilgi odağı oldu...

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Aydın’da ‘serebral palsi’ hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, burnuyla yazdığı ilk kitabının ardından, ikinci kitabına da başladı. Engelli olmasına rağmen bütün okulları dışarıdan bitiren, 2 üniversite okuyan ve şu anda yüksek lisans yapan Erol, Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’nde de ilgi odağı oldu. Mersin’de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali başladı. Türkiye dahil 17 ülkeden 172 sanatçı festivale katılırken, Aydın’dan gelen Mustafa Erol da festivalin ilgi odağı oldu. Rahatsızlığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, 2009 yılında burnuyla kullandığı bilgisayarda yazmaya başladığı ve “Herkes beni engelli sanıyor” ismini verdiği kitabı 7 yılda bitirdi. Şimdi engelli olan bir arkadaşının hayatını anlatacak olan ve ‘Kemal’in hayatı’ ismini verdiği kitabı yazmaya başlayan Erol, ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi’nde de yüksek lisans yapıyor.

HAYATA NEGATİF BAKMADI

Oğluyla ilgili konuşan Emin Erol, Mustafa'nın 1981 yılında spastik engelli olarak dünyaya geldiğini söyleyerek, “2 tane de üniversite bitti. Şimdi Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyat Bölümünde yüksek lisans yapıyor. Şu an tezini yazıyor. Birinci kitabını yazdı, ikinci kitabına başladı. Mustafa devamlı kitap okur. Şu ana kadar 500'ün üzerinde kitap okumuştur. İlk kitabını 7 yılda yazdı ama o zaman dersleri olduğu için bu kadar sürdü” dedi.



BAŞARACAĞIM DEDİ VE BAŞARDI

Anne Hatice Erol ise Mustafa'nın yaşamayı çok sevdiğini vurgulayarak, şöyle dedi: “Mustafa burnuyla bilgisayar kullanmaya başladı, ondan sonra dedi ‘ben hayatımı yazacağım’ ve biz de ‘yaz oğlum başarabilir misin’ dedik. O da ‘başaracağım’ dedi ve başardı. Çok mutluyuz, onunla gurur duyuyoruz. O bizim her şeyimiz, gurur kaynağımız. Engelsiz vatandaşlara da bir çağrım var. Mustafa gibi hayata hep pozitif bakan, azimli olan engellilere bir baksınlar ve onlardan örnek alsınlar. Mustafa hiçbir zaman hayata küsmedi, hep kendisiyle barışık bir çocuktu. Halende bu böyle devam ediyor. İnşallah Mustafa'nın ikinci kitabı da çıkacak. Onu da başaracak ve o kitabı da göreceğiz inşallah.”

HAYATA HEP OLUMLU BAKSINLAR

Mustafa Erol da kitap yazdığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Benim gibi engelliler hayata küsmesinler. Hayata hep olumlu baksınlar. İşte ben burnumla kitap yazdım” ifadelerini kullandı.