Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Bursa’da Edip Akbayram coşkusu
Bursa’da Edip Akbayram coşkusu
Edip Akbayram, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki konserinde Mütareke Meydanı'nı dolduran binlerce kişiyi coşturdu.
Kültür Sanat 12 Ekim 2018 - 14:32

Mudanya Mütarekesi'nin 96. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Edip Akbayram konseriyle sona erdi. Kutlamalar kapsamında İskele Meydanı'ndan başlayıp Mütareke Meydanı'nda son bulan barış ve kardeşlik yürüyüşünün ardından, halkoyunları gösterileri gerçekleştirildi.
“Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz” adlı şarkısıyla izleyicilerin karşısına çıkan Edip Akbayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini atan Mudanya Mütarekesi'nin yıldönümünde, Mudanya'da türküleri paylaşmak adına mutlu olduklarını dile getirerek, “Türkiye Cumhuriyeti'ni emperyalist güçlerin elinden, yıllarca büyük savaşlar kazanarak elde eden ve bize bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, çağdaşlığımızı ve evrenselliğimizi veren dünyanın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla, minnetle ve saygıyla anmanın onurunu yaşıyorum” dedi.
resimid_6362761
(İHA)

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler