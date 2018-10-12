Bursa’da Edip Akbayram coşkusu

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Mudanya Mütarekesi'nin 96. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Edip Akbayram konseriyle sona erdi. Kutlamalar kapsamında İskele Meydanı'ndan başlayıp Mütareke Meydanı'nda son bulan barış ve kardeşlik yürüyüşünün ardından, halkoyunları gösterileri gerçekleştirildi.

“Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz” adlı şarkısıyla izleyicilerin karşısına çıkan Edip Akbayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini atan Mudanya Mütarekesi'nin yıldönümünde, Mudanya'da türküleri paylaşmak adına mutlu olduklarını dile getirerek, “Türkiye Cumhuriyeti'ni emperyalist güçlerin elinden, yıllarca büyük savaşlar kazanarak elde eden ve bize bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, çağdaşlığımızı ve evrenselliğimizi veren dünyanın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla, minnetle ve saygıyla anmanın onurunu yaşıyorum” dedi.



(İHA)