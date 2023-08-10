Bursa’da Nilüfer Müzik Festivali’ne alkol ve kamp yasağı getirildi
Bursa'da valilik, CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin Eylül ayının ilk haftasında 7'ncisini düzenleyeceği Nilüfer Müzik Festivali'ne kamp ve alkol yasağı getirdi.
Cemaatlerden ve Cumhur İttifakı destekçisi partilerden son dönemde peş peşe belediye konserlerine karşı itirazlar ve iptal talepleri geliyordu.
Bursa’da Eylül ayında düzenlenecek olan Nilüfer Müzik Festivali’ne kamp ve alkol yasağı getirildi.
KAMP VE ALKOL YASAĞI GETİRİLDİ
Bursa Valiliği, CHP’li Nilüfer Belediyesi’nin 1-2-3 Eylül tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı’nda 7’ncisini düzenleyeceği Nilüfer Müzik Festivali’nde kamp yapılmasını ve alkol alınmasını yasakladı.
“BİRTAKIM YASAKLAMALAR İLE KARŞILAŞTIK”
Nilüfer Müzik Fest hesabından konuya ilişkin açıklamada şöyle denildi:
* “Her sene olduğu gibi Eylül ayının ilk haftasonunda binlerce vatandaşımızın katıldığı Nilüfer Müzik Festivali ile ilgili hazırlıklarımız devam ederken birtakım yasaklamalarla karşılaştık. Konu ile ilgili detaylı basın açıklaması yarın saat 11:00’de kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
60 BİNİ AŞKIN MÜZİK TUTKUNU FESTİVALE KATILMIŞTI
Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin dört bir yanından 60 bini aşkın müzik tutkunu Bursa'da Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali'ne katılmıştı. Nilüfer Belediyesi'nin “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali, 2 Eylül'de başlamış 4 Eylül'de sona ermişti.
Geçen yıl da festivale, son anda alınan alkol yasağı damgasını vurmuş, festivali düzenleyen Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür eden sanatçılar yasak kararına müzikleriyle tepki göstermişti.