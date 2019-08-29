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Büşra Pekin Fırıncının Karısı ‘Ferdane’ ile beyaz perdeye dönüyor
Büşra Pekin Fırıncının Karısı ‘Ferdane’ ile beyaz perdeye dönüyor
Ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrolünü Alper Kul ile paylaştığı komedi filmi ‘Fırıncının Karısı’ ile 27 Eylül’de izleyenleri güldürmeye geliyor. Yönetmenliğini Murat Onbul’un yaptığı, senaryosunu Murat Taşkent’in kaleme aldığı filmde Pekin, 'Ferdane' karakteriyle seyirci karşısına çıkacak...
Kültür Sanat 29 Ağustos 2019 - 10:51

Uzun bir aradan sonra yeniden sinema filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Büşra Pekin, Fırıncının Karısı Ferdane ile bol bol kahkaha attıracak.
Büşra Pekin'in fırıncının karısı Ferdane, Alper Kul'un fırıncı Mustafa, Korhan Herduran'ın Ramazan, Ferdi Sancar'ın İsmail ve Seda Türkmen'in Hacer karakterlerine hayat verdiği komedi filmi, alışılagelmişin dışındaki hikayesiyle dikkat çekiyor.
Hayal dünyasında uçuk, normal yaşamında naif bir kadın olan ‘Ferdane’, fırıncı olan kocası Mustafa’nın (Alper Kul) davranışlarında değişiklikler fark eder. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa'daki akıl almaz değişikler üzerine kocasını gizliden gizliye takip eden ‘Ferdane’, kendisini sürprizlerle dolu bir maceranın içinde bulur.

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