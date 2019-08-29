Büşra Pekin Fırıncının Karısı ‘Ferdane’ ile beyaz perdeye dönüyor

Uzun bir aradan sonra yeniden sinema filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Büşra Pekin, Fırıncının Karısı Ferdane ile bol bol kahkaha attıracak.

Büşra Pekin'in fırıncının karısı Ferdane, Alper Kul'un fırıncı Mustafa, Korhan Herduran'ın Ramazan, Ferdi Sancar'ın İsmail ve Seda Türkmen'in Hacer karakterlerine hayat verdiği komedi filmi, alışılagelmişin dışındaki hikayesiyle dikkat çekiyor.

Hayal dünyasında uçuk, normal yaşamında naif bir kadın olan ‘Ferdane’, fırıncı olan kocası Mustafa’nın (Alper Kul) davranışlarında değişiklikler fark eder. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa'daki akıl almaz değişikler üzerine kocasını gizliden gizliye takip eden ‘Ferdane’, kendisini sürprizlerle dolu bir maceranın içinde bulur.