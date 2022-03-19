Büyük bir soygunu anlatan Lupin dizisinin setine hırsız girdi

Netflix'in Türkiye dahil birçok ülkede en çok sevilen dizileri arasında yer alan Lupin'in setine giren 20 kişilik hırsız çetesinden 7 kişinin yakalandığı açıklandı.

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Netflix’in sevilen dizisi ‘Lupin’in Fransa’daki dizi setinde gerçekleştirilen silahlı soygun nedeniyle aranan 7 kişi bugün yakalandı.

25 Şubat’ta Nanterre kentinde 3. sezon çekimlerinin yapıldığı ve dizinin başrol oyuncusu Omar Sy’in de aralarında bulunduğu seti, ellerinde havai fişeklerle basarak soyan yaklaşık 20 kişiden olduğundan şüphelenilen 7 kişi gözaltına alındı.

Soygun sırasında yaklaşık 300 bin euro’luk ekipmanın çalındığı açıklandı.

Soygun sırasında dizinin başrol oyuncusu Omar Sy’ın da sette bulunduğu açıklandı.

Ekip, Paris’in merkezinin batısındaki Nanterre semtinde çekim yaparken saldırıya uğramış ve prodüksiyona kısa bir süre ara vermek zorunda kalınmıştı.

Agence France-Presse’ye göre, yaşları 13 ile 21 arasında değişen yedi sanık, organize bir çetenin parçası olarak silahlı soygun ve çalıntı mal almakla suçlanıyor.

Bunlardan 3’ünün gözaltında, dördünün ise adli gözetim altında tutulduğu aktarıldı Polis, hala daha fazla saldırganı aradıklarını ve çalınan ekipmanların bir kısmını ele geçirdiklerini söyledi.

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