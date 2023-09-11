Büyük İskender’in yürüdüğü iki bin yıllık cadde gün yüzüne çıkarılıyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, Büyük İskender ve İmparator Hadrianus gibi birçok tarihi şahsiyetin yürüdüğü, iki bin yılı aşkın geçmişe sahip caddenin toprak altında kalan kısımları gün yüzüne çıkarılacak.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Phaselis Antik Kenti’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Ersoy, “Kısa vadede kazı ve onarım çalışmalarının ardından ören yerinin tümünde yapılacak çevre düzenlemesi ve karşılama merkezi ile antik kent ziyaretçilerinin çok daha konforlu ziyaret gerçekleştirmeleri için gerekli tüm planlama çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Phaselis Antik Kenti’nde 2023 yılı için 21 milyon liralık kaynak ayırdı. Bu kapsamda, ana caddenin güneydoğu kısmında onarım çalışmaları sürüyor.

Caddenin onarılan ve konservasyonu gerçekleştirilen doğu portikosunda yazıtlı onurlandırma kaidelerinin ve portiko sütunlarının konumlandırıldığı basamaklar da onarıldı.

ANTİK KENTTE ÖNEMLİ ALANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Phaselis Antik Kenti’nde, tapınak, podyum, naos ve pronaos alanları tamamen gün yüzüne çıkartılıyor. Antik kentteki ana caddeden merkezi limana doğru çalışmalar ile caddenin doğu tarafındaki basamaklarda kazı, onarım ve konservasyon çalışmaları ise devam ediyor.

Phaselis Antik Kenti’nde, merkezi liman ile su kemerleri arasında kentin Doğu Roma Dönemi’ndeki atölye, işlikler ve satış alanları olarak işlev gördüğü değerlendirilen yapılarında da kazı çalışmaları tamamlandı.

Antik kentte ziyaretçileri girişte karşılayan kentin en önemli simgelerinden su kemerlerinin (aquaeductus) ayaklarında da kazı ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda, Phaselis Antik Kenti’nin önemli yapıları gün yüzüne çıkarılacak ve ziyaretçiler için daha konforlu bir gezi alanı oluşturulacak. (DHA)