Büyük tepkilerle karşılaşmıştı: Ashton Kutcher o görevden ayrıldı

Cinsel saldırıyla suçlanan ünlü oyuncu Danny Masterson'a desteklerini açıkladıktan sonra yoğun tepkilerle karşılaşan oyuncu çift Ashton Kutcher ve Mila Kunis cephesinde yeni gelişmeler var...

Sozcu.com.tr

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“That ’70s Show” isimli TV programıyla ünlü olan Danny Masterson’ın (47) iki kadına yönelik tecavüz suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edilmesi gösteri dünyasını sarsmıştı.

ABD’li ünlü film oyuncusu Ashton Kutcher (45) da, kendisi gibi oyuncu eşi Mila Kunis (40) ile arkadaşları Masterson’ın karakteri hakkında olumlu ifadeler içeren yazılı beyanda bulunmuşlardı.

Masterson, geçen haftalarda iki cinsel saldırıdan suçlu bulunup 30 yıl hapis cezası alınca Kutcher ve Kunis, bir özür videosu paylaşmalarına rağmen yine de şiddetli eleştirilerin odağında kalmaya devam ettiler.

Yoğun tepkiyle karşılaşan Kutcher, bu gelişmenin ardından kurucusu olduğu ve çocuklara yönelik cinsel istismar karşıtı örgüt Thorn’daki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kutcher, açıklamasında, “Yargılamadaki hatamın, dikkatleri çabalarımızdan ve hizmet ettiğimiz çocuklardan uzaklaştırmasına izin veremem” ifadelerine yer verdi.

YAZILI BEYANDA NE DEDİLER?

Scientology üyesi olan oyuncu Danny Masterson’ın yargılandığı davanın yargıcına gönderilen yazılı beyanında Kutcher, arkadaşını “terbiyeli, eşitlikçi ve cömert bir adam” olarak tasvir ederken Kunis ise Masterson’ı “olağanüstü bir rol model, arkadaş ve muazzam bir ağabey figürü” olarak övmüştü.

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