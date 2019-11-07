Büyük yazardan büyük öyküler

Halid Ziya Uşaklıgil külliyatı, yazarın erkek karakterler etrafında şekillenen öykülerinin derlenmesiyle tamamlanmaya bir adım daha yaklaşıyor.

Can Yayınları, daha önce Bitmemiş Defter'le Halid Ziya'nın kadınlara dair öykülerini bir araya getirmişti. Şimdi sıra, Saklanan Düşman'da… Yazar, bu kitapta ise erkek karakterleri öykülerin merkezine oturtuyor.

Mai ve Siyah ve Aşk-ı Memnu gibi başyapıtların yazarı Halid Ziya Uşaklıgil'in öyküleri de romanları kadar önemli. Yazar, öykülerinde Osmanlı'dan cumhuriyete uzanan süreçte değişen sosyal hayat üzerine gözlemlerini ve kendi hatıralarını çarpıcı tespitlerle bezeyerek aktarıyor.

Halid Ziya'nın erkek karakterlerinin merkeze alındığı öykülerinin bir kısmı Saklanan Düşman'da bir araya geldi. Âşık erkekler, takıntılı erkekler, bekâr erkekler, sanatçı erkekler, kıskanç erkekler, erkek kardeşler… Toplumun farklı kesimlerinden, farklı yaşlardan onlarca karakterin birbirinden farklı hikâyeleri.

Yedi öykü kitabından derlenen bu on dokuz öykü, “erkeklik” meselesini bu defa edebiyatımızın en büyük yazarlarından birinin, Halid Ziya'nın kaleminden okumamızı sağlayacak.