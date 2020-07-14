Büyükada’da sinema keyfi

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün organizasyonuyla hayata geçirilen AçıkhavADA Sinema, “Selvi Boylum Al Yazmalım”dan “Tosun Paşa”ya, “Sürü”ye, “Dövüş Kulübü”nden “Parazit”e iz bırakan filmleri izleyiciyle buluşturacak.

AçıkhavADA etkinlikleri kapsamında yaz boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri, saat 20.30’da gösterim düzenlenecek. Ayrıca, her gösterim öncesinde bir değerli konuşmacıyı ağırlayacak.

CAHİT BERKAY İLE SÖYLEŞİ

AçıkhavADA Sinema gösterimlerin ilki 16 Temmuz Perşembe akşamı 20.30'da, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in muhteşem oyunculuklarıyla; müziği ve replikleriyle unutulmaz bir Atıf Yılmaz filmi olan “Selvi Boylum Al Yazmalım” ile gerçekleşecek. Filmin müzisyeni Cahit Berkay ise gösterime sohbetiyle ve mini konseriyle renk katacak.

71. Venedik Film Festivali'nde kazandığı Jüri Özel Ödülü başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen yönetmen Kaan Müjdeci de açılış gecesinde konuşma yapacak isimlerden biri olacak.