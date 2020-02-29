Büyükerşen, Oya Başar’ın maskını aldı

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Oya Başar, Plastik Aşklar oyununun temsili için geldiği Eskişehir’de, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Balmumu Müzesi’nde bir araya geldi. Gezi sonrası Başar’ın maskını alan Başkan Büyükerşen, en kısa sürede kendisinin heykelinin de müzede yerini alacağını belirtti.

Başrolünde oynadığı Plastik Aşklar oyununun Eskişehir temsili için kente gelen usta oyuncu Oya Başar, oyun öncesi Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile bir araya geldi. Müzeyi milyonlarca kişinin gezdiğini duyduğunu ve çok merak ettiğini ifade eden Başar, Başkan Büyükerşen'e Eskişehir'de hayata geçirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Eskişehir'in enerjisi yüksek bir kent olduğunu ifade eden Başar, Eskişehirlilerin sanata ve sanatçıya da büyük değer verdiğini belirtti.

OYA BAŞAR DA MÜZEDE YERİNİ ALACAK

Oya Başar gibi usta oyuncuları Eskişehir'de görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Büyükerşen ise gezi sonrası Başar'ın maskını aldı. Kendisinin heykelinin de en kısa sürede müzedeki yerini alacağını ifade eden Büyükerşen, müze ziyareti dolayısıyla da kendisine teşekkür etti.

LEVENT KIRCA'NIN BALMUMU HEYKELİ İLE POZ VERDİ

Oyuncu Oya Başar, 1985 yılında evlendiği, 2000 yılında boşanma kararı aldığı ve 2001 yılında tekrar evlendiği, 2005 yılında tekrar boşandığı ve 2015 yılında vefat eden eski eşi Levent Kırca'nın Balmumu Müzesi'ndeki heykeli ile poz verdi. Oya Başar'ın, Levent Kırca ile evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isminde 2 çocuğu bulunuyor.

500 BİN ZİYARETÇİ

Büyükerşen, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni 2019 yılında 500 bine yakın kişinin. Cam Sanatları Müzesini 65 bin, Kurtuluş Müzesini 50 bin, Masal Şatosunu 460 bin, Hayvanat Bahçesini ise 800 bin kişinin ziyaret ettiğini açıklamıştı.