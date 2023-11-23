Cadı avı başladı: İsrail’in saldırıları Hollywood’u da parçalıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ederken Hollywood'da da ünlü oyunculara ve sektör çalışanlarına yönelik başlayan cadı avı endişe yaratıyor.

Sozcu.com.tr

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Oscar ödüllü aktrist Susan Sarandon, İsrail'in haftalardır devam eden şiddetine tepki gösterdiği için adeta boykota uğradı. ABD medyasında yer alan haberlerde, 77 yaşındaki Sarandon'ın İsrail'i eleştirmesinden rahatsız olan Hollywood'un önde gelen menajerlik şirketi UTA, bol ödüllü oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Meksikalı aktris ve şarkıcı Melissa Barrera da, İsrail’in haftalardır devam eden şiddetine dikkat çektiği için Hollywood'da tepki çekti.

33 yaşındaki oyuncunun, sosyal medyada İsrail-Hamas savaşıyla ilgili yorumları nedeniyle “Çığlık VII”den kovulduğu bildirildi.

Ayrıca Tom Cruise’un menajeri Maha Dakhil de yaptığı İsrail karşıtı paylaşımlar nedeniyle şirketindeki yöneticilik görevlerinden alındı. Cruise’un menajerine destek vererek Dakhil’in işten çıkartılmasını önlediği öğrenildi.

TEK VE ORTAK BİR GÖRÜŞ İSTENİYOR

Siyasi olarak tek bir görüşe sahip olmasıyla ünlü olan Hollywood’da, sorunların büyük çoğunluğunda sektörün çalışanları tek bir ağızdan açıklama yapıyor.

Hollywood dört yıl boyunca ABD’nin eski başkanı Donald Trump’a neredeyse tamamen muhalefet ederken, görüşlerini kamuoyuna açıklayan az sayıdaki muhafazakar dışlanmaktan şikayet ediyor.

Ancak İsrail ile Hamas arasındaki çatışma keskin bir ayrımı ortaya çıkardı.

Amerika Yazarlar Birliği (WGA) de, Hamas’ın 7 Ekim saldırılarını kınamamasından dolayı şiddetle eleştirildi. Sendika daha önce Black Lives Matter ve MeToo gibi siyasi açıdan kırılma yaratan konulara değinmişti ancak Gazze’deki savaş konusunda sessiz kalmıştı.

WGA West başkanı Meredith Stiehm daha sonra üyelere, Hamas’ı kınayan bir açıklamanın gelmeyeceğini çünkü “birçok üyenin buna dahil olmak istemediğini” ve “uzlaşıya varılamayacağını” söyledi.

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