Çadırdan dünya denizlerine

Bartın’ın 3 bin yıllık tarihi ilçesi Kurucaşile, Osmanlı’dan bu yana tekne yapıyor. Bodrum katlarında, çadırlarda, bahçelerde üretilen lüks yat ve tekneler Avrupa pazarına satılıyor.

İyon, Lidya, Pers ve Doğu Roma dönemlerinin ardından 1460 yılında Osmanlı egemenliğine giren Kurucaşile'de herkes gemi ustası. Osmanlı Devleti'nin vergi amaçlı olarak tuttuğu 1844 yılına ait kayıtlarda, Kurucaşile'nin divan merkezi olduğu belirtilerek, ahşap tekne yapımcılarının isimleri yer alıyor. Osmanlıya savaş gemisi yapan ustalar, “Cündi Mehmet, İhtiyaroğlu Mustafa, Oruçoğlu Ali, Uzun Halil, Topal Ali, Kuşçu Bekir, Benli Ahmet, Bodur Hüseyin, Kocabaş İsmail ve Çolak Veli” gibi isimlerle kaydedilmiş.

Başbakanlık Osmanlı arşiv kayıtlarında da 1839 tarihini taşıyan ve Kurucaşile'de yapılan bir tekne için gemi ruhsatı verilmesi isteğinde bulunulduğu görülüyor. Bu belgede “Kurucaşileli Koca Mehmet'e ait Kanca Başlı Martiko ve Gideroslu Kesim oğlu Hüseyin'e ait Beş Çifte Berik isimli gemilere sened-i bahri verilmesine dair Tersane Nazırı Tevfik'in yazısı üzerine buyruldu” deniliyor.

2 MİLYON DOLAR

Ahşap tekne yapımı yüzyıllardır babadan oğla geçen ilçede imal edilen tekneler birçok ülkeye ihraç ediliyor. İspanya'dan ABD'ye kadar Kurucaşile yapımı teknelerin girmediği ülke suları yok. Kurucaşile'de, dedesinin, babasının yanında 10-12 yaşındayken tekne imalini öğrenen ve bugün yarım asırı deviren tekne ustaları çalışmaya devam ediyor. Sadece ilçe merkezinde 20 tekne imalcisi var. Değeri 2 milyon dolara kadar ulaşan tekneler “Made İn Kurucaşile” yapımı…

ÖZKAN’IN TERCİHİ DE KURUCAŞİLE

Klasik araba tutkusunun yanı sıra denizciliğe de meraklı olan eski Başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan da, tekne sahibi olmaya karar verdiği dönemde Kurucaşile'deki ustaları tercih etti. 2000'li yıllarda kurulan DSP-ANAP ve MHP koalisyonun önemli bir ismi ve Başbakan Ecevit'in de sağ kolu olan Hüsamattin Özkan'ın yaptırdığı teknesi de “Made İn Kurucaşile” patenti taşıyor.

BU AİLE MESLEĞİNİ YAŞATMAMIZ LAZIM

Kurucaşile'de çadırda milyon dolarlık tekne imal eden ancak fiziki şartları yetersiz olan tekne ustalarına CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu destek verdi. Tekne imalatçılarını ziyaret edip sorunlarını dinleyen Bankoğlu “Geçmişten beri Kurucaşile”de tekne yapımı önemli bir zanaat. Ama sıkıntılar mevcut, kapasite anlamında yetersiz kalınıyor. Atalardan torunlara geçen bu aile mesleğinin can çekişmemesi lazım” dedi.

50 YILLIK USTALAR

Kurucaşile'de çocuklar dedesinin, babasının yanında henüz 10-12 yaşlarında tekne yapımının inceliklerini öğreniyor. İlçede yarım asrı deviren tekne ustaları bulunuyor. Şimdi onlar da dedelerinden öğrendikleri ustalıkları çocuklara aktarıyor. İlçede tekne yapmayı bilmeyen kimse neredeyse yok gibi.