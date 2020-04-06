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Çağan Irmak’ın yeni filmi Selim Bey’in Yolculuğu’nun başrolü değişti
Çağan Irmak’ın yeni filmi Selim Bey’in Yolculuğu’nun başrolü değişti
Ünlü yönetmen Çağan Irmak’ın Selim Bey’in Yolculuğu adlı yeni sinema filminin başrolünde Haluk Bilginer'in oynaması planlanıyordu. Bilginer, yerini Uğur YÜcel'e bıraktı.
Kültür Sanat 6 Nisan 2020 - 11:05

Issız Adam, Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları gibi sevilen filmlere imza atan başarılı yönetmen Çağan Irmak, yeni filmi Selim Bey'in Yolculuğu’nda yer alacak isimleri yavaş yavaş belirliyor.

Filmin başrolünde geçtiğimiz yıl Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alarak, herkesi gururlandıran Haluk Bilginer'in yer alacağı açıklanmıştı. Ancak başrol değişti. Bilginer’in yerine Uğur Yücel, başrolde olacak. Usta isme Farah Zeynep Abdullah eşlik edecek.

ÇEKİMLER SALGIN SONRASINA KALDI

Bir baba-kız hikâyesini konu alan filmin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım üstlendi. Filmin çekimlerine, corona virüs salgınının durmasının ardından başlanması planlanıyor.

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