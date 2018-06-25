Çağan Irmak’tan ilginç paylaşım: “Tüm siyasetçilere elveda”

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Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından bir açıklama yapan Irmak, profilinde yazan “Tarihe şüphe ile bakan bireysel bir cumhuriyet. Varolmak için herhangi bir partiye, öğretiye saygı duymak zorunda olmayan” sözlerine işaret eden Irmak, şunları söyledi:

“BEN ARTIK KENDİMİ SEVİYORUM”

“Şu ana kadar sustum ve hiç paylaşım yapmadım Kimsenin hayatına, fikrine, aklına müdahale etmemek adına. İşte tam da bu yüzden sustum ama… Demek ki neymiş güzel kardeşim, profilimde yıllardan beri duran bu yazı doğruymuş. Bu durumda tüm siyasetçilere elveda. Ben artık kendimi seviyorum, kendime inanıyorum ve öyküler anlatmaya devam ediyorum. Siz de öyle yapın bence.

“LİDER SİZ’SİNİZ”

Sadece kendinize inanın çünkü hiç kimse sizin hayatınızı sizden daha iyi bilemez ve yargılayamaz. Yeni filmim ‘Bizi Hatırla’ da görüşmek üzere ‘eğer siz de dilerseniz’ Çünkü lider ‘siz’siniz. Biz hepimiz tek başımıza bireysel bir Cumhuriyetiz. Ucuz oyunlara kapalı bir ‘ben’ olma duygusuyla hepinizi gözle