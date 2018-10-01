Çağatay Ulusoy’un başrolde olduğu The Protector (Hakan: Muhafız) fragmanı yayınlandı

"Ben de sizin gibi biriydim: Normal, ortalama, sıradan. En azından öyle olduğumu sanıyordum!" Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu ve merakla beklenen yeni dizisi The Protector'ün (Hakan: Muhafız) ilk fragmanı yayınlandı...

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Uzun zamandır Netflix'in ilk Türk dizisi olan The Protector (Hakan: Muhafız) dizisi için hummalı bir çalışma içinde olan Çağatay Ulusoy’un çekimleri bitti. 10 bölümlük ilk sezon çekimleri tamamlanan dizinin bugün fragramın yayınlandı.

Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.

Dizide sıradan ve genç Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atması anlatılıyor. Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul'da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı'daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak!