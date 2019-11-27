Çağatay Ulusoy’un Koca Yusuf’taki partneri Jessica May
Güşerçi Koca Yusuf’u anlatan film için ciddi bir hazırlık dönemine giren ve kilo alan Çağatay Ulusoy’a filmde Jessica May eşlik edecek. Yapımcılığını İhsan Karademir'in üstlendiği ve yönetmen koltuğunda da Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Koca Yusuf filminde Jessica May filmde, ‘Erika' rolüne hayat verecek.
Filmin çekimlerine önümüzdeki Mart ayında başlanması planlanıyor.
Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un yönetmenlik yapacağı ‘Azadlık Saka' projesi daha ileri bir tarihe kaldı.