Çağatay Ulusoy’un yeni filmindeki rolü çöpçü…

Oyuncu Çağatay Ulusoy, bir dijital yayın platformu için çekilen Hakan Muhafız dizisinin ardından sessizliğini bozdu ve yeni filminin çekimlerine başladı. Ulusoy, yeni filminde çöpçülük yapan bir babayı canlandıracak.

Hakan Muhafız projesi sonrasında uzun bir süredir ortalarda görünmeyen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla keyif aldığı şeylere vakit ayırdığını gösteren Çağatay Ulusoy yeniden setlere döndü. 2021 yılında vizyona gireceği söylenen yeni filmi için kamera karşısına geçen oyuncunun film çekimleri Eylül ayının sonuna kadar sürecek.

Hayranları şimdiye kadar hep kadınların kalbini çalan yakışıklı erkek olarak izledikleri Çağatay Ulusoy’u bu defa çöp toplayarak ailesinin geçimini sağlayan bir baba olarak izleyecek.

Oğlu ile çöp toplayıcı bir babayı oynayacak olan Ulusoy, kendisi için farklı bir deneyim olacağını belirtti. Filmde, oyuncuya Selen Öztürk eşlik edecek.