Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı kuruldu

Contemporary Istanbul, Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı’nın (ÇİV) kuruluşunu ilan etti. Vakfı kurarken "Sanatı izleyin, ama mutlaka parçası da olun" anlayışı ile yola çıktıklarını belirten Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, "Vakfın amacı ülkemizdeki sanatseverlerin azami desteğini almak, proje ve çalışmalarını en geniş anlamda paylaşımcı ve katılımcı anlayışla hayata geçirmektir" dedi.

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Contemporary Istanbul, yeni projelerini açıkladığı 2018 yılında, önemli bir adım daha atarak Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı'nın (ÇİV) kuruluşunu tamamladı. Gücünü geçmişteki başarılarından, deneyimlerinden ve genç sanatseverlerden alan Contemporary Istanbul, Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı ile çağdaş sanatın ve çağdaş kültürün gelişmesine destek olmayı, geniş kitlelere ulaştırmayı ve çağdaş sanat kültürünü yaymayı amaçlıyor.

20 – 23 Eylül tarihleri arasında Akbank ana sponsorluğunda 13.'sü gerçekleştirilecek fuar öncesinde çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, dünyanın pek çok ülkesinin en önemli galerilerini ve sanatçılarını bir araya getirdiklerini belirtti. Hem dünyada hem de Türkiye'de sanat piyasasının son yıllarda daha fazla büyüme gösterdiğini belirten Güreli, sözlerine şöyle devam etti:

“Sanat piyasasında son 10 yılda ortalamada yüzde 17 ila 18 gibi bir gelişme yaşanıyor. 2017'de ise piyasa yeniden artış göstererek 64 milyar dolara yükseldi. Piyasada 2018 yılında artış yaşanıyor. Diğer bir trend ise dünyada, sanatın izlenmesinin yanı sıra, sanatın el değiştirmesinde de galerilerin yerini fuarların almaya başlaması. Sanat piyasasında hareketliliği artık ‘etkinlikler' yönlendiriyor. Dolayısıyla son 10 yılda, dünyanın özellikle giderek artan sayıda ve kaçırılmayacak etkinliklerle donandığını görüyoruz, dünyada 2000'de 20 civarı olan fuar sayısı 2018'de 280'i geçti. Kentler ve hatta yöreler birbirleri ile yarışıyorlar; fuarları yanında bienallerini ve müzelerini geliştiriyor ve yenilerini ekliyorlar. Contemporary Istanbul olarak biz de, fuarın kapılarını ilk açtığımız günden bu yana bölge galerilerinin yanı sıra Avrupa, Amerika ve Asya'nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini bir araya getiriyoruz. Amacımız İstanbul'u geniş bir sanat izleyicisi kitlesinin odak noktası yapmak. Bu yolla, İstanbul'un sanatla anılan bir marka olmasına katkı yapmaktan gurur duyuyoruz.”



‘SANATIN PARÇASI OLUN’

Contemporary Istanbul 2018'e sayılı zaman kala vakfın kuruluş haberini vermekten mutluluk duyduğunu belirten Güreli, “Hazırlıklarını uzun zamandır devam ettirdiğimiz, Cağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı'nın kurulduğunun müjdesini vermek istiyorum. Vakfı kurarak 10 yılı aşkın zamandır yürüttüğümüz bu çalışmaları daha ileri bir boyuta taşıyoruz. Bu vakıf, öncelikle eğitim alanındaki eksikliği kapatmayı hedefliyor. Vakıf, bu amaç doğrultusunda çeşitli çağdaş sanat etkinlikleri, eğitimler, sanatçı ikâmet ve üretim programları düzenleyecek. Vakıf, sanat ve kültür dünyasında aktif olan tüm paydaşlar ile en etkin iletişimi kurarak programlarını uygulayacak. Vakfı kurmaktaki öncelikli amaçlarımızdan biri de iletişim. Hem ülke içinde hem de uluslararası arenada, kurumlar nezdinde iletişim faaliyetleri yönlendirilecek. Vakfın Mütevelli Heyeti ülkemizin önde gelen sanatsever ve akîl insanları olacak. Bizim hedefimiz birlikte düşünmek, birlikte hareket etmek ve bu vakfı, Türkiye'nin en etkin kurumu olarak ele almak. ‘Sanatı izleyin, ama mutlaka parçası da olun' anlayışı ile yola çıktık ve bu anlayışla geleceğe ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER ÇİV ÇATISI ALTINDA

Vakfın kuruluşuyla birlikte Contemporary Istanbul kapsamında düzenlenen kimi etkinlikler de Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı'nın (ÇİV) çatısı altına girecek. CIF Dialogues konferansları da vakıf çatısı altına girdi ve programda önemli bir değişikliğe gidildi. CIF Dialogues, Vanessa Arelle’nin danışmanlığı ile hem tasarım hem de içerik olarak yeni bir yapıya dönüştü. Geçen yıllardan farklı olarak CIF Dialogues konferansları, Contemporary Istanbul'un açılışından önce Sensibilities/Duyarlılıklar teması altında 18 ve 19 Eylül'de gerçekleşecek.



GALERİ DESTEK PROGRAMI

Türkiye'nin sanatsever iş insanlarına yönelik olarak ilk kez 2017 yılında, Özyeğin ailesinin Romanya'daki yatırımı Anchor Group ile başlatılan “Galeri Destek Programı” bu yıl genişletiliyor. Galerilerin Contemporary Istanbul'a katılımına desteklemeyi amaçlayan programın, bu yıl 10 ülkeyi kapsaması hedefleniyor. Romanya'ya ek olarak, Galeri Destek Programı dahilinde 2018 yılında Hollanda, Portekiz, Singapur, İtalya, Hırvatistan, Almanya, Avusturya, Fransa, A.B.D. ve İngiltere'deki galerilerin de Contemporary Istanbul'da yer alması planlandı. Bu program ile Türkiye'deki çağdaş sanat ortamının gelişmesi, çeşitlenmesi ve ülkeler arasındaki sanat yakınlaşmasına destek sağlanması amaçlanıyor.

13. Contemporary Istanbul, 20 – 23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.