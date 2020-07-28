Çağdaş sanata mercek

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt tarafından gerçekleştirilen webinara başta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ressam Aslı Özok, Anadolu'dan İzlenimler'in mentörlerinden Ressam Kadir Akyol ve Atöyle Cer sanatçılarından Hakan Cingöz'ün yanı sıra projelerde faaliyet gösteren genç sanatçılar katıldı.

Yavuz, toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak güzel sanatlar alanında birçok atılım yaptıklarını belirterek, şöyle dedi:

“Coğrafya Kaderdir konulu 6. Genç Sanat: Proje Yarışması 5 Ağustos – 7 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuruları kabul edecek. Genç sanatçılarımızın bu tür yarışmalarda da aktif rol almasını bekliyoruz. Öte yandan Ankara'da restorasyonu devam eden Resim ve Heykel Müzesi'ni yılsonuna kadar açmayı hedefliyoruz. İstanbul'da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi içerisinde tiyatro ve sinema salonlarının yanı sıra üç bölümden oluşan bir sanat galerisi yarattık. İzmir'deki Resim Heykel Müzesi'ni de elden geçirerek sanatçılarımızın kullanımına açacağız. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi tamamlandığında içinde çok amaçlı salonumuz ve galeri dediğimiz bir bölümü sanatçılarımızın kullanıma açarak eserlerini sergileyecekleri mecralar oluşturacağız.”

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt ise “Pandemi süreci ile birlikte yaşanan sıkıntılar neticesinde karşılaştığımız en temel sorun sanatçıların sosyal haklardan yararlanma konusunda bir statü içerisinde olmayışıydı. Sayın bakanımızın aktardığı gibi sanatçıların GESAM'a üye olarak devletimizin sunduğu sosyal haklardan yararlanabiliyor olmasından ve bunun için elimizden gelen desteği verecek olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz” dedi.