Çağla Pınar Tunçel’den Yalnız Kız

Müzik hayatına 15 yaşında opera eğitimi ile başlayan Çağla Pınar Tunçel, üniversite yıllarında Yıldız İbrahimova ve Sibel Köse gibi ünlü caz sanatçılarından aldığı derslerle eğitimine devam etti. Tunçel, Ankara ve İstanbul'da birçok mekanda ve ayrıca bazı uluslararası ve ulusal caz festivallerinde sahne aldı.

Pop, funk, soul, Anadolu türküleri ve R&B şarkıların cover’larını başarıyla seslendiren sanatçı, son birkaç sene içinde ürettiği bestelerinden biri olan “Yalnız Kız”ı müzikseverlerle paylaştı.

“Şehirli kadın, aşk ve yalnızlık” temalarını elektronik pop-rock tarzı ile buluşturan şarkı dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı.