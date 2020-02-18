Çağlar Çorumlu’dan yeni oyun: Übü Hep Übü

Sembolist ve absürt tiyatronun en önemli simgelerinden biri olan Alfred Jarry’nin Übü karakteri, Özgür Erkekli’nin kalemi ve rejisiyle TiyatrOPS tarafından “Übü Hep Übü” oyunuyla yeniden sahneye taşınıyor. Usta isim Çağlar Çorumlu da oyunda yer alıyor.

1888 yılında Alfred Jarry'nin yarattığı karakter Übü, yine Alfred Jarry ve François Rabelais, William Shakespeare, C.H. Grabbe, George Büchner'in yapıtlarından yararlanarak Özgür Erkekli'nin kalemi ve rejisiyle, “Übü Hep Übü” TiyatrOPS'un birinci senesinde sahneleniyor.

Übü Hep Übü'de; yüceltilmiş toplumsal değerleri alçaltan, tüm aşağı değerleri yücelten zamansızlığın içinde basitliğiyle, kabalığıyla, gülünçlüğüyle Übü ve ona eşlik eden kişiliksizleştirilmiş, saf ve gizemli bir yaşama sahip yardımcıları yani “Kenar Süsleri”, zamandan ve mekandan taşarak karşımıza geliyor. Eksik orkestrasının şarkılarıyla bir taşlama komedisi olan Übü Hep Übü'de, Übülük müessesesi kendi kökleriyle birlikte günümüzdeki yerini arıyor.



Özgür Erkekli'nin yazıp, yönettiği “Übü Hep Übü” oyununun ışık tasarımını Ali Pişkin, oyunun koreografisini ise Senem Oluz üstleniyor. Kostüm tasarımını Ceren Eken'in yaptığı oyununun asistanlığını, Gülce Ünlü yapıyor. Afiş tasarımını Buket Pişkin'in ve müziklerini Yunus Emre Terzioğlu'nun, makyaj tasarımını Gila Benezra ve Şermin Kuru'nun yaptığı Übü Hep Übü'nün oyuncuları ise Albina Özden, Cihan Berk Rüzgar, Çağlar Çorumlu, Elçin Afacan, Erkan Baylav ve Yunus Emre Terzioğlu.

“Übü Hep Übü” 20 Şubat 2020 Perşembe TiyatrOPS sahnesinde prömiyer yapacak. Oyun, 21 Şubat Cuma günü saat 20.30’da, 27 Şubat Perşembe günü saat 20.30 ve 28 Şubat Cuma günü saat 20.30’da izleyicilerle buluşacak.